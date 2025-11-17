Cae el número de extranjeros que visitan Rusia en casi un millón de personas, según medios

En los primeros nueve meses del año 12,2 millones de personas visitaron Rusia, 800.000 personas menos que en el mismo período del año pasado, escribe el diario Kommersant citando datos del Servicio Federal de Seguridad (FSB).

En el tercer trimestre, Rusia recibió a 4,4 millones de extranjeros, 600.000 personas menos en comparación con 2024, cuando la cifra fue de 5 millones.

Aún así, la cifra anual es mayor que la de 2023, 2022 y 2021, cuando el número de visitantes fue de 11,7 millones, 10,1 millones y 8,7 millones, respectivamente.

Actualmente, el mayor número de extranjeros que recibe Rusia provienen, de mayor a menor, de Kazajistán, Uzbekistán, China, Taykistán, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán y Turquía.

Los expertos consultados por el medio vinculan la caída con el endurecimiento de requisitos para la estancia en el país, tales como la monitorización de inmigrantes en Moscú, por lo que los extranjeros que llegan por motivos de trabajo pueden verse persuadidos a emigrar a otros países.

Según, Abdigani Shakírov, director de la organización Unidad Kirguís, los ciudadanos kirguises están buscando otras alternativas y "entre el 20 % y 30 % de los inmigrantes que estaban en Rusia se han marchado a Europa, incluyendo el Reino Unido, y países asiáticos como China y Corea del Sur".

Tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, Rusia ha visto reducido el flujo de extranjeros provenientes de países occidentales a causa de las sanciones económicas y la ausencia de vuelos de conexión directa.