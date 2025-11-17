Chavismo aplaude rechazo a la propuesta de instalar bases militares extranjeras en Ecuador

El secretario general del PSUV y ministro de Interior, Diosdado Cabello, celebró, en nombre de la formación oficialista, el revés del Gobierno ecuatoriano y aseguró que "mientras menos" presencia haya en la región del "imperialismo norteamericano", en referencia a Estados Unidos, los "pueblos serán más libres y más sanos".

Sin embargo, durante la rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello afirmó que ese "es un problema del pueblo de Ecuador" y que el Gobierno de Nicolás Maduro no se inmiscuye en asuntos internos de otras naciones.

Ecuador realizó este domingo una consulta popular que incluyó la propuesta para autorizar la llegada de fuerzas extranjeras a su país, una medida que Noboa justificó como un mecanismo para fortalecer la lucha contra grupos criminales.

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano, el 'no' venció en las cuatro preguntas, pero las relacionadas con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y la de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna acapararon el mayor rechazo, con un 60,64 % y un 61,65 %, respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy