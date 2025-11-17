Costa Rica registra un déficit financiero del 2,2 % del PIB al tercer trimestre de 2025

Los datos oficiales publicados hoy indican que los ingresos sumaron 11.115 millones de dólares (10,9 % del PIB) y los gastos 13.316 millones de dólares (13,1 % del PIB).

Si se excluye el pago de deuda, Costa Rica registró un superávit primario del 1,3 % del PIB.

En el 2024 el déficit financiero de Costa Rica cerró en el 3,8 % del PIB, lo que representó un incremento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el 3,3 % registrado en 2023.

En cuanto a la deuda del Gobierno, al cierre del tercer trimestre del 2025 el número ascendió a 59.950 millones de dólares, lo que representa el 59,2 % del PIB .

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esto significó una reducción de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el 59,8 % (del PIB) registrado al cierre de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Durante los tres primeros trimestres de 2025, la relación deuda y PIB se ha mantenido por debajo del 60 %. Los resultados observados en este periodo son superiores a los registrados en los primeros semestres de 2023 y 2024. Esta evolución fortalece la credibilidad del país ante los mercados financieros y contribuye a reducir las presiones sobre el financiamiento público", explicó el Ministerio de Hacienda.