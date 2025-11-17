Descubren que un fármaco contra el cáncer es eficaz contra una bacteria multirresistente

En un comunicado, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (sur) informó del avance logrado por el equipo que lidera este profesor del área de Microbiología, con el trabajo del centro mixto de la propia Universidad, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el gobierno de la región de Andalucía.

El compuesto, conocido por inhibir la enzima denominada enolasa, muestra actividad antibacteriana y sinergia con colistina —antibiótico de último recurso— en modelos preclínicos de infección por Acinetobacter baumannii, bacteria implicada en diversos tipos de infecciones, la mayoría de ellas nosocomiales, como septicemias, neumonías, infecciones del tracto urinario, meningitis e incluso endocarditis.

El trabajo, publicado en EMBO Molecular Medicine, señala que la Organización Mundial de la Salud sitúa a Acinetobacter baumannii y a determinadas bacterias “Enterobacterales” en la categoría crítica de su Lista de Patógenos Prioritarios 2024, lo que subraya la necesidad de nuevas opciones terapéuticas y combinaciones que recuperen la eficacia de fármacos existentes, como la colistina.

En el estudio, el equipo ha logrado identificar siete compuestos con actividad antibacteriana, entre ellos ENOblock, un fármaco anticancerígeno que mostró un alto potencial antibiótico contra cepas multirresistentes de estas bacterias al dirigirse a la enolasa bacteriana y actuar eficazmente.

La enolasa es una enzima esencial de la glucólisis, la vía que transforma la glucosa en energía. Al afectar a su sistema energético, bloquear la enolasa debilita a la bacteria y la hace más vulnerable a los antibióticos, por lo que tiene gran potencial como diana terapéutica.

El estudio ha contado con la participación de Laura Tomás Gallardo (Plataforma Proteómica y Bioquímica, CABD); Sanja Glisic (Universidad de Belgrado); Poochit Nonejuie (Universidad Mahidol, Tailandia); Olga Genilloud (Fundación MEDINA) y otros colaboradores, con el apoyo de EU-OPENSCREEN —Infraestructura Europea de Investigación (ERIC) dedicada al descubrimiento de fármacos y química biológica— y redes europeas como EURESTOP, especializadas en el diagnóstico y el desarrollo de terapias frente a bacterias multirresistentes.