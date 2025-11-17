El BCE sigue preocupado por el bajo crecimiento de la eurozona, según de Guindos

"Después de cifras de inflación de dos dígitos en 2022 y la superación de un 'camino difícil', la inflación está ahora cerca del 2 % y esperamos que converja hasta nuestro objetivo a medio plazo", dijo de Guindos en la inauguración de la conferencia de apertura del evento financiero Euro Finance Week.

"Seguimos preocupados por el bajo crecimiento, pero hemos visto una mejora en el entorno macroeconómico general en comparación con hace un año", añadió el vicepresidente del BCE.

La incertidumbre de la política comercial se ha reducido gracias a los acuerdos entre EE.UU. y varios de sus principales socios comerciales.

Los mercados han desviado su atención "del riesgo de una escalada inmediata en las tensiones geopolíticas a los efectos económicos y financieros a largo plazo de los aranceles y las fricciones comerciales", añadió de Guindos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La incertidumbre ha disminuido en parte en la segunda mitad del año, consideró de Guindos, pero es una "característica definitoria" de esta época.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Aunque se ha evitado el riesgo de una guerra comercial a gran escala, los efectos de contagio adversos más allá de la esfera comercial han puesto de manifiesto los riesgos para la estabilidad financiera, advirtió de Guindos.