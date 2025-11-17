El DAX 40 cae un 1,20 % debido a la cautela

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 1,20 % en 23.590,52 puntos.

Los inversores evitan riesgos a la espera de datos económicos de Estados Unidos, que van a ser publicados con retraso debido a que no se divulgaron durante el cierre de la Administración estadounidense.

La empresa de tecnología sanitaria Siemens Healthineers cayó un 4,8 %, hasta 41,78 euros, tras un encuentro con inversores, el grupo industrial y tecnológico Siemens perdió un 3,2 %, hasta 223 euros, pero Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 3,4 %, hasta 114,25 euros, después de que el Santander mejorara su valoración y el Deutsche Bank subiera su cotización objetivo hasta 130 euros.

Deutsche Bank cedió un 3,3 %, hasta 30,82 euros, tras recogida de beneficios y después de decir en un encuentro con inversores en Londres que quiere lograr una rentabilidad sobre los recursos propios de más del 13 % hasta 2028 y un aumento de los ingresos del 5 %, hasta 37.000 millones de euros.

La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials ganó un 1,2 %, hasta 211,70 euros, tras comentarios positivos y una recomendación de compra de analistas de Barclays.