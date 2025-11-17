El euro cae por debajo de 1,16 dólares ante la aversión al riesgo

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1589 dólares, frente a los 1,1612 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1593 dólares.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo este lunes que la inflación de la zona del euro está ahora cerca del 2 % y se mostró convencido de que converja al objetivo.

El BCE sigue preocupado por el bajo crecimiento de la zona del euro, aunque observa una mejora, añadió de Guindos en la inauguración de la conferencia de apertura del evento financiero Euro Finance Week en Fráncfort.

Los mercados descartan que el BCE vaya a bajar en diciembre de nuevo el precio del dinero en la zona del euro, desde junio en el 2 %.

La Comisión Europea actualizó hoy al alza sus previsiones para las grandes economías de la Unión Europea (UE), con una leve mejora pero generalizada en Alemania y Francia y una ligera ralentización para Italia respecto al informe publicado por el Ejecutivo comunitario la pasada primavera.

La aversión al riesgo impulsa al billete verde y por ello la posibilidad de apreciación del euro es limitada.

Además, se han reducido las expectativas de los mercados de que la Reserva Federal (Fed) bajará en diciembre sus tipos de interés.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1583 y 1,1614 dólares.