El grupo brasileño Fictor anuncia la compra del Banco Master

La adquisición por un valor no divulgado fue anunciada en comunicado por Fictor Holdin Financeira, un grupo de participaciones y gestión de diferentes empresas de los sectores alimenticio, financiero e infraestructura de Brasil, conocido en el país por ser el principal patrocinador del club de fútbol Palmeiras.

Fictor explicó que asumirá la totalidad de las acciones del Banco Master que están en manos del banquero Daniel Vorcaro, actual controlador de la institución, en asociación con un consorcio de inversores de Emiratos Árabes Unidos.

La operación, sin embargo, aún depende de la autorización tanto del Banco Central de Brasil como del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade, el órgano antimonopolio de Brasil).

El negocio fue anunciado tres meses después de que el Banco de Brasilia (BRB), institución controlada por el gobierno regional de Brasilia, intentara la compra del Banco Master, pero el acuerdo fue vetado por el organismo emisor.

Según Fictor, la compra no incluye el Will Bank ni el Banco Master de Investimentos, subsidiarias del Banco Master que Vorcaro intenta vender a otros grupos de inversores.

"Se trata de una transacción privada, con actores complementarios y de alcance global. El Banco Mastar probó su fuerzas y resiliencia en los últimos meses, al superar desafíos significativos", afirmó Vorcaro en un comunicado.

Según el actual controlador de la institución, la capilaridad de distribución de Fictor le permitirá al Banco Master asumir un nuevo protagonismo en Brasil, país que, afirmó, carece de nuevos actores en el sector financiero y una competencia saludable.

Fictor se definió en el comunicado como un grupo de inversiones con presencia global, más de 6.000 empleados y un portafolio con más de 30 empresas en Brasil, Estados Unidos y Europa.