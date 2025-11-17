El primer ministro chino no se verá con su homóloga japonesa en la reunión del G20

En una rueda de prensa, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy que Li Qiang "no tiene ningún encuentro previsto con líderes japoneses" en el evento que se celebrará del 22 al 23 de noviembre, después de que un reportero preguntara por la posibilidad de una reunión al margen de las sesiones multilaterales.

La ausencia de contactos formales en el G20 contrasta con la reunión que el presidente chino, Xi Jinping, sostuvo con Takaichi el pasado 31 de octubre durante la cumbre de APEC en Corea del Sur.

Entonces, ambos mandatarios expresaron su voluntad de construir una relación "constructiva y estable", aunque reconocieron la existencia de desafíos y diferencias, incluidos los relativos a la historia y al estrecho de Taiwán.

Las tensiones repuntaron después de que Takaichi afirmara que un eventual ataque chino contra Taiwán podría colocar a Japón en una "situación de crisis" y propiciar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

Pekín calificó esas palabras de "erróneas" y "extremadamente peligrosas", convocó al embajador japonés en la capital y advirtió de que Tokio "pagará un precio doloroso" si interviene en el Estrecho.

China ha emitido además avisos pidiendo a sus ciudadanos evitar viajar a Japón alegando un deterioro del entorno de seguridad, al tiempo que cuentas en redes sociales vinculadas a medios estatales chinos han avisado de "contramedidas" y una potencial "suspensión de los intercambios intergubernamentales con Japón en los ámbitos económico, diplomático y militar".