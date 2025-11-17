El temor crece en Charlotte con los primeros 81 migrantes detenidos en redadas de Trump

El político demócrata denunció que en Charlotte han visto "agentes enmascarados, fuertemente armados y con vestimenta paramilitar conduciendo autos sin marcas, enfocándose en ciudadanos estadounidenses con base en su color de piel, perfilamiento racial y agarrando personas aleatorias en estacionamientos y aceras".

"Esto no nos está haciendo más seguros. Está atizando el miedo y dividiendo a nuestra comunidad", indicó.

Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, quien dirigió el operativo de redadas masivas en Los Ángeles y también en Chicago, estuvo presente el fin de semana las operaciones en Charlotte.

Su llegada ha generado inquietud entre organizaciones comunitarias y defensores de migrantes, que recuerdan su papel en uno de los despliegues más amplios y agresivos de detenciones en California y temen que una estrategia similar esté comenzando ahora en Carolina del Norte.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"81 (migrantes), de los que muchos tenían un significativo historial criminal e inmigratorio, están fuera de las calles. ¡Esto se hizo en solo cinco horas", informó Bovino en sus redes sociales, en las que difundió fotografías de mexicanos y hondureños capturados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este es el primer saldo del operativo 'La telaraña de Charlotte' que la Administración del presidente Donald Trump comenzó el sábado con el despliegue de la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte, estado con cerca de 1 millón de inmigrantes, de los que más de una quinta parte son mexicanos, según el American Immigration Council.

Las redadas en Charlotte, la mayor ciudad de Carolina del Norte, se enfocarán en los "criminales extranjeros ilegales" que han llegado ahí para protegerse "con las políticas santuario", aseveró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que sostuvo que casi 1.400 órdenes de detención migratorias no se han respetado Pero el gobernador Stein señaló que "la vasta mayoría" de los detenidos por la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) no tienen una condena criminal.

"Si saben que tenemos criminales violentos en Charlotte que son indocumentados, los queremos fuera también. Todos quieren estar seguros en sus comunidades, pero las acciones de demasiados agentes federales están haciendo exactamente lo opuesto", declaró Stein en un video.

El mandatario estatal pidió a la población grabar con sus teléfonos el actuar de los agentes federales y manifestarse de forma pacífica, tras protestas de cientos de ciudadanos el fin de semana contra la presencia de ICE y CBP, como ha ocurrido en Los Ángeles, Chicago y Portland.

En las redes sociales se viralizaron casos como el de Willy Aceituno, ciudadano estadounidense nacido en Honduras y quien denunció que agentes migratorios rompieron la ventana de su auto en un estacionamiento y lo arrojaron al suelo pese a tener documentos.

Pero el DHS lo acusó de tener "un comportamiento errático" que buscaba impedir la labor de las fuerzas federales, además de denunciar que un agente resultó herido cerca de University City porque un ciudadano chocó su vehículo durante un operativo.

Antes de Charlotte, los agentes fronterizos han estado presentes en las ofensivas desatadas por la Casa Blanca en Los Ángeles, en junio, y Chicago, en septiembre.