Emirates encarga 65 aviones Boeing 777-9 por 38.000 millones de dólares

Con este pedido, anunciado durante la jornada inaugural del Salón Aeronáutico de Dubái 2025, la cartera total de pedidos de la aerolínea emiratí con Boeing asciende a 315 aviones de fuselaje ancho, que incluyen 270 Boeing 777X, 10 Boeing 777 de carga y 35 Boeing 787, informó en un comunicado.

El presidente y director ejecutivo de la aerolínea, Ahmed bin Saeed al Maktoum, destacó que Emirates Airlines debería recibir los primeros 777-9 a partir del segundo trimestre del año 2027.

Además, la compra incluye la opción de convertir el pedido de los 65 Boeing 777-9 en modelos 777-8 o 777-10, lo que, según la aerolínea de bandera emiratí, "supone un fuerte respaldo para el estudio de viabilidad del 777-10 de Boeing", aún pendiente de salir al mercado.

Los aviones irán equipados con motores GE9X, según la nota de Emirates que recuerda que es el mayor cliente de este tipo de motores, con un total de 540 unidades encargadas tras la firma de este contrato.

Asimismo, indica que es el mayor cliente y operador de la familia Boeing 777, con una cartera de pedidos que desde este lunes asciende a las 280 unidades y que se amplía a un total de 315 aviones de fuselaje ancho adquiridos a la empresa estadounidense.

Para Al Maktoum este acuerdo demuestra el "compromiso a largo plazo" y la asociación de Emirates Airlines "con Boeing y GE, así como con la industria aeroespacial estadounidense".

También subrayó que la expansión de la aerolínea va "en consonancia con los planes de crecimiento de Dubái", y valoró positivamente la posibilidad de cambiar los modelos 777-9 por los aún en desarrollo 777-10, debido al creciente interés de la compañía emiratí por los modelos de mayor capacidad, dadas las previsiones de crecimiento del tráfico aéreo y "las crecientes restricciones en los aeropuertos".