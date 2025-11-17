Empate técnico entre exministro y almirante en la reserva para presidenciales en Portugal

El sondeo publicado por la cadenas CNN Portugal y TVI, elaborado por la empresa de estudios Pitagórica, indica que por primera vez Marques Mendes es primero con el 19,7 % de la intención de voto, sin tener en cuenta los indecisos, seguido de Gouveia e Melo, con el 18,4 % de los sufragios, y por delante de José António Seguro, exministro y exsecretario general del Partido Socialista y con el 15,2 %.

Por detrás quedarían el presidente del partido de ultraderecha Chega André Ventura, con el 12,8 %, y el eurodiputado de Iniciativa Liberal (IL) João Cotrim de Figueiredo, con el 11 %.

Si se compara este análisis con el realizado en octubre, Gouveia e Melo es el aspirante a la Presidencia que más terreno retrocede, ya que pasaría de obtener el 22,2 % de los sufragios hace un mes al 18,4 %. La pérdida de 3,8 puntos porcentuales le hacen ceder la condición de favorito en esta encuesta a favor de Marques Mendes.

Cotrim de Figueiredo es el candidato a suceder al conservador Marcelo Rebelo de Sousa al frente de la Presidencia que ha experimentado una mayor subida, ya que ha pasado de contar con el 7,5 % de la intención de voto en octubre al 11 % actual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Seguro se mantiene estable en la tabla mientras que el ultraderechista Ventura avanza 1,3 puntos porcentuales respecto a octubre y llega al 12,8 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El estudio destaca que todos estos datos serían sin atribuir los votos de los indecisos, que representan el 12,7 % de los 1.000 encuestados en este sondeo, con un margen de error máximo de +/-3,16 % y un nivel de confianza del 95,5 %.

Esta encuesta se da a conocer coincidiendo con el inicio este lunes de un maratón de debates televisados entre los candidatos, con una conversación esta noche entre Ventura y Seguro y que se prolongará hasta el 22 de diciembre.