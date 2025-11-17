España dice que ataque israelí a FINUL muestra que alto al fuego está "cogido con pinzas"

El ataque -que se saldó sin heridos y por el que Naciones Unidas ya expresó ayer su queja- se produjo a las 06.00 hora local del domingo, cuando un tanque israelí disparó mientras realizaba una "misión de reconocimiento dentro del ámbito de su territorio", detalló la ministra hoy.

La misión de paz de la ONU en el sur del Líbano (FINUL) denunció ayer el ataque alegando que el Ejército israelí abrió fuego contra sus tropas, desde un tanque cerca de una posición israelí en territorio libanés.

"Los proyectiles de ametralladora pesada impactaron a unos cinco metros de las fuerzas de paz, que se desplazaban a pie y tuvieron que refugiarse en el terreno", dijo la FINUL, cuyas tropas pudieron "retirarse a salvo treinta minutos después, cuando el tanque (israelí) Merkava se replegó al interior de la posición de las Fuerzas de Defensa israelíes".

"Hubo un ataque, nuestros soldados se protegieron y están todos bien porque no queremos tampoco intranquilizar a las familias. Pero nosotros transmitimos la queja. Naciones Unidas, inmediatamente, hizo un comunicado de protesta calificándolo de inaceptable e Israel sacó un comunicado tratando de decir, de alguna manera, que había sido un error y que abriría una investigación", explicó hoy la ministra española.

Eso demuestra -indicó Robles- que el alto el fuego en Oriente Medio está cogido "absolutamente con pinzas".

Por otro lado, ante la situación geopolítica en Ucrania, la ministra alegó que hoy en día el mundo "no está bien", ya que la guerra de Ucrania sigue "de manera muy cruel, muy atroz y con unos medios mucho más sofisticados"

"Hace un par de años era una guerra de trincheras y ahora es una guerra con drones", agregó.

El mundo "está en una situación difícil, complicada", añadió la ministra, ya que en los países del norte de Europa hay un "verdadero temor y terror".