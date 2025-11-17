España y el BEI articulan 500 millones para financiar proyectos ambientales y digitales

Está destinado, explican en una nota, a ámbitos como la transición energética, la eficiencia energética, el transporte sostenible, servicios alimentarios sostenibles o infraestructuras digitales.

"Gracias a este instrumento se continúan ampliando las opciones para financiar inversiones en pymes, midcaps y proyectos de infraestructura para apoyar la transición verde y digital, a la vez que se da respuesta a la creciente demanda que existe en el sector de fondos de capital para acceder a este tipo de financiación", argumentan.

Los 500 millones de euros van a cargo del Fondo de Resiliencia Autonómica, creado para facilitar el acceso a los préstamos Next Generation EU del Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia.