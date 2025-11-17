Mundo
17 de noviembre de 2025 - 15:45

España y el BEI articulan 500 millones para financiar proyectos ambientales y digitales

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2389

Madrid, 17 nov (EFE).- El Ministerio español de Economía y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), perteneciente al grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI), han puesto en marcha un nuevo instrumento financiero de 500 millones de euros para apoyar inversiones con foco en el clima y la digitalización.

Por EFE

Está destinado, explican en una nota, a ámbitos como la transición energética, la eficiencia energética, el transporte sostenible, servicios alimentarios sostenibles o infraestructuras digitales.

"Gracias a este instrumento se continúan ampliando las opciones para financiar inversiones en pymes, midcaps y proyectos de infraestructura para apoyar la transición verde y digital, a la vez que se da respuesta a la creciente demanda que existe en el sector de fondos de capital para acceder a este tipo de financiación", argumentan.

Los 500 millones de euros van a cargo del Fondo de Resiliencia Autonómica, creado para facilitar el acceso a los préstamos Next Generation EU del Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia.