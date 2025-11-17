Exasambleísta de Ecuador es llamado a juicio por la violación de una niña de doce años

Díaz se entregó a la Justicia en julio pasado, cuando aún era legislador, después de que se le girara una orden de detención para formulación de cargos por el presunto delito de violación.

Antes de la entrega, permaneció en paradero desconocido por doce días, en los que el Gobierno del presidente Daniel Noboa llegó a ofrecer 100.000 dólares como recompensa por información veraz y verificable que llevara a su detención.

Una vez que fue procesado, una jueza le dictó prisión preventiva, una medida que fue ratificada también este lunes, según detalló el Ministerio Público.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó 43 elementos, entre ellos, el testimonio anticipado de la víctima, versiones de sus familiares y también los indicios recabados durante los registros que se hicieron a su casa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Díaz llegó a la Asamblea Nacional (Parlamento) de la mano del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), del que fue expulsado tras conocerse a inicios de julio la denuncia en su contra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El líder de dicho movimiento, el expresidente Rafael Correa (2007-2017), pidió incluso disculpas públicas al país y reconoció que este caso les llenaba "de vergüenza".

Semanas después, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea resolvió suspender todos los derechos parlamentarios del entonces legislador.