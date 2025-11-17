Francia anuncia hasta 4 millones de euros para ayudar a los afectados por la gripe aviar

El programa, financiado con un presupuesto máximo de 4 millones de euros, busca cubrir las pérdidas ocasionadas por el cese de la producción en granjas ubicadas en zonas reguladas, donde las restricciones de cría y traslado de aves de corral fueron necesarias para contener el brote.

Según Genevard, las pérdidas derivadas de estas medidas sanitarias podrán ser compensadas hasta en un 90 %.

Los beneficiarios serán los avicultores de aves acuáticas, gallináceas y palomas localizados en zonas de protección y de vigilancia que hayan sufrido pérdidas económicas durante la epizootia.

Las solicitudes de ayuda podrán presentarse próximamente a través de un servicio en línea gestionado por FranceAgriMer.

Con esta medida, el gobierno francés pretende aliviar el impacto económico del brote de influenza aviar sobre el sector avícola y garantizar la sostenibilidad de la producción nacional.