Gobierno de Perú aprueba pedir a Bélgica la extradición de exjuez supremo por corrupción

Esta decisión del Ejecutivo peruano se tomó después de que la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas recomendó acceder al pedido propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró la procedencia de la solicitud.

El pedido fue presentado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, dado que Hinostroza se fugó del país en 2018 por un puesto de frontera con Ecuador en esa región norteña.

Hinostroza, quien permanece prófugo de la justicia peruana desde 2018, cuando salió del país rumbo inicialmente a España, es investigado por el caso de tráfico de influencias y corrupción en el Poder Judicial conocido como ‘Los Cuellos Blancos’.

Dada su condición de exmagistrado supremo, la Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó, en junio de 2022, una denuncia constitucional por presuntamente haber cometido tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.

Según precisó la sala suprema, Hinostroza salió del Perú en 2018 por la frontera con Ecuador, viajó por vía terrestre a Guayaquil y de ahí voló a España, donde estuvo un tiempo detenido, pero luego fue liberado y de ahí llegó a Bélgica, donde permanece hasta la actualidad.

El año pasado, el Poder Judicial de Perú aprobó solicitar a Bélgica la detención preventiva, con fines de extradición, de Hinostroza, pero esa solicitud aún no se ha ejecutado en aquel país.

En 2022, la Audiencia Nacional de España ordenó la búsqueda, detención e ingreso en prisión de Hinostroza para entregarlo a Perú, que había pedido su extradición por presuntamente haber sobornado a una funcionaria para conseguir huir del país cuando se conoció el supuesto caso de corrupción.

Sin embargo, la procuraduría anticorrupción peruana confirmó después que el exjuez no estaba localizable en España y se presumía que se había fugado a Bélgica.