Gobierno dice que lingotes de oro decomisados en Paraguay provenían de Argentina o Bolivia

"Las averiguaciones que tenemos desde nuestra institución es que esto viene o de Argentina o Bolivia ya que esto tiene un trabajo de refinación o pureza que en Paraguay es imposible llegar a hacer", dijo el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, en declaraciones a la radio ABC Cardinal.

"Todo nos indica que no es oro de Paraguay", subrayó sobre la piezas valuadas por las autoridades policiales en tres millones de dólares.

El sábado, la Policía Nacional decomisó el oro y detuvo a tres personas, entre ellos a un jefe de seguridad del aeropuerto Silvio Pettirrosi, de la ciudad de Luque, vecina de Asunción, acusado de evitar que el cargamento pase los controles de escáner y de entregarlo a los otros dos en la sección de embarque internacional.

Los tres detenidos son de nacionalidad paraguaya.

El viceministro de Minas dijo que los lingotes de oro suelen tener la identificación de la refinadora donde fue tratado, pero que en la piezas decomisadas esa referencia "fue adulterada".

Según el funcionario, en Paraguay existe una concesión en el municipio de Paso Yobái, en el departamento de Guairá (centro), a una empresa que produce oro para la exportación de alrededor de 30 kilos por mes a países como Estados Unidos e Italia, pero, insistió, ese producto no llega al nivel de la refinación de lo confiscado.

De su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó en una rueda de prensa que el intento de transportar el oro desde el aeropuerto Silvio Petirrossi muestra que era una operación "del crimen organizado" con una supuesta conexión en Panamá, que debe ser investigada en ese país y en Paraguay.

Destacó que los agentes actuaron tras un trabajo de inteligencia realizado durante dos meses y afirmó que lo sucedido es una razón más para formar un equipo de policías especializado en control de aeropuertos.