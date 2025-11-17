Hallado sin vida uno de los desaparecidos tras un corrimiento de tierra en Italia

El cuerpo de los bomberos ha confirmado el hallazgo de esta víctima, un alemán de 32 años según algunos medios, bajo las ruinas de unas viviendas golpeadas por un corrimiento de tierra.

El mal tiempo y las lluvias en el norte de Italia han provocado inundaciones y derrumbes en la región de Friuli Venezia Giulia, donde un alud arrasó varias casas, con dos personas desaparecidas, y obligó a rescatar a muchas otras en los tejados.

Los bomberos, apoyados por voluntarios de Protección Civil, encontraron a un sobreviviente atrapado entre los escombros de una de las casas afectadas, que fue trasladado al hospital de la ciudad cercana de Udine con una pierna rota.

En otro de los municipios cercanos, en Romans d'Isonzo, tras el desbordamiento del río Torre, varias personas se refugiaron sobre los tejados y fueron rescatadas por los Bomberos, que intervinieron con lanchas y helicópteros.

Desde la madrugada del domingo, intensas lluvias afectan a Friuli Venezia Giulia, especialmente a la provincia de Udine y municipios como Palmanova, Trivignano Udinese y Manzano.