Investigan obras de estadio peruano que iba a ser sede de Bolivarianos por corrupción

El programa periodístico Punto Final, del canal televisivo Latina, reveló este domingo que la Contraloría investiga una transferencia del Gobierno Regional de Ayacucho de 92 millones de soles (27 millones de dólares o 23,5 millones de euros) a una de las empresas encargadas de la reconstrucción del estadio Cuna de la Libertad Americana.

Según la Contraloría, la suma fue transferida sin que el Consorcio Deportivo Libertad presentara cartas de garantía emitidas por un banco, tal como estaba estipulado en las bases del concurso público, entre otras irregularidades del proceso.

En respuesta, un representante del consorcio aseguró que esa transferencia se trató de un “error” del Gobierno Regional y que se devolvió el dinero pocos días después, pero la Contraloría identificó que parte de la suma fue devuelta hasta 28 días más tarde.

La reconstrucción de este estadio fue un compromiso del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien anunció en 2023 que sería la sede de los Juegos y, un año más tarde, el proyecto fue apoyado por la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025) en una visita a ese departamento del sur del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero desde hace meses, el estadio Cuna de la Libertad Americana no figura como sede del evento deportivo, según las informaciones oficiales de la organización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La investigación periodística indicó que en julio pasado, a cuatro meses del inicio de los Bolivarianos, el estadio solo tenía un avance de obras del 18 % y, según imágenes que difundió, la infraestructura está en la actualidad inacabada.

El informe de la Contraloría apunta a que 15 funcionarios del gobierno regional pueden estar implicados en el caso, que engloba el proyecto de reconstrucción del estadio, cuyo presupuesto se ha ido elevando hasta alcanzar los 422 millones de soles .

Oscorima alcanzó gran relevancia mediática en 2023, cuando un portal periodístico reveló que había presuntamente obsequiado relojes de lujo a Boluarte, lo que provocó una crisis en el Ejecutivo y que el Ministerio Público abriera una investigación contra ambos políticos.

Boluarte dijo, en un primer momento, que los relojes eran suyos y "fruto de su esfuerzo", pero semanas después cambió su versión y afirmó que "eran un préstamo" de su amigo Oscorima, tras lo cual sostuvo que había sido "un error político" aceptarlos.