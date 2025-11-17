Japón e Indonesia buscan reforzar su cooperación marítima entre tensión con China

"Indonesia es un país importante que limita con importantes rutas marítimas y tiene una gran responsabilidad en la paz y la prosperidad de la región", afirmó según la agencia local Kyodo el ministro de Defensa nipón, Shinjiro Koizumi, al inicio de una reunión de su diálogo 2+2, el primer encuentro de este tipo en más de cuatro años.

Koizumi y el canciller japonés, Toshimitsu Motegi, se reunieron con sus homólogos indonesios, Sugiono y Sjafrie Sjamsoeddin.

El ministro de Defensa nipón señaló que pretenden "elevar la cooperación en materia de defensa a niveles sin precedentes". Sjamsoeddin afirmó por su parte estar dispuesto a "continuar la cercana cooperación" entre ambos países.

Los dos ministros viajaron, antes de la reunión bilateral de esta tarde, a la ciudad sureña de Yokosuka, donde visitaron buques y un submarino de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) japonesas.

"Pudimos intercambiar opiniones significativas incluso durante el viaje en helicóptero, lo que fortaleció aún más nuestra relación personal de confianza, dijo Koizumi.

Japón e Indonesia han estrechado su cooperación bilateral en materia de defensa en los últimos años, pero esta última ronda de diálogo llega en medio del aumento de la tensión entre Tokio y Pekín en los últimos días.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó hace algo más de una semana ante el Parlamento que un ataque militar de China a Taiwán podría justificar la actuación de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

Pekín sostiene que esas palabras constituyen una "grave injerencia" en sus asuntos internos, ha pedido a Japón que se retracte y ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen al archipiélago, alegando un deterioro del entorno de seguridad para los ciudadanos chinos.

Por su parte, Indonesia buscó la equidistancia con China y Estados Unidos durante el mandato de dos legislaturas de Joko Widodo, una tendencia que el actual presidente indonesio, Prabowo Subianto, ha tratado de mantener.