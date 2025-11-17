Justin de la Torre asume como primer latino a cargo de la Patrulla Fronteriza en San Diego

"Es un honor volver al sector donde comenzó mi carrera" como patrullero fronterizo hace 25 años, dijo el jefe entrante.

De la Torre fue en los últimos años el jefe de sector en Yuma, Arizona. Su carrera incluye puestos en tres sectores de la frontera con México y en Washington DC.

En San Diego sustituye al agente Jeffrey Stalnaker, quien se desempeñaba como jefe interino en el sector.

El nuevo jefe creció en San Diego y en enero de 2000 se integró a la Patrulla Fronteriza, asignado al área de Imperial Beach, la zona donde el muro fronterizo ingresa al Océano Pacífico en los límites con México.

La carrera de De la Torre incluyó trabajos en la Unidad de Vehículos Todo Terreno, el programa de Identificación y Disuasión de Contrabandistas Extranjeros, la Oficina de Asuntos Públicos del Sector, la Unidad Móvil Aérea del Sector de San Diego y la Unidad Táctica de Patrulla Fronteriza.

El latino expresó que asume el cargo con el lema de la Patrulla Fronteriza, "Honrar primero", que espera imprimir en cada aspecto de su servicio.