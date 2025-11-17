La actividad económica en Brasil crece un 3 % interanual pese a caer en septiembre

Los datos se desprenden del llamado Índice de Actividad Económica (IBC-Br), que el Banco Central divulga mensualmente y es considerado como una medición previa del comportamiento del producto interior bruto (PIB).

En lo que va de este año, el indicador registró una mejora de la actividad económica del 2,5 %, lo cual refleja una desaceleración sobre la que advierten desde hace meses el mercado financiero y el propio Ministerio de Hacienda.

De hecho, el Gobierno rebajó la semana pasada sus previsiones de crecimiento para este año, que pasaron del 2,3 % al 2,2 %, debido al gradual declive registrado desde fines de 2024, cuando el PIB creció un 3,4 %.

El Ministerio de Hacienda, al revisar sus cálculos, insistió en que uno de los motivos para ese freno de la actividad económica es la política contraccionista del Banco Central, que mantiene la tasa básica de interés en un elevado 15 %, con una inflación estabilizada en torno al 5 %.

