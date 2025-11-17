La Bolsa de París cae un 0,63 % con la vista puesta en los Estados Unidos

Al finalizar la jornada, que discurrió con tendencia en general a la baja, el selectivo parisino se ubicó en los 8.119,02 puntos.
El volumen de operaciones fue moderadamente bajo, con intercambios valorados en 2.576 millones de euros.
En el palmarés de empresas, una treintena cerró con pérdidas y diez lo hicieron al alza.
Las caídas más notables se las anotaron el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (-2,85 %), el consorcio automovilístico Stellantis (-2,41 %) y el grupo del sector del lujo Kering (-2,23 %).
Por el contrario, las subidas más importantes fueron para la empresa aeroespacial y de defensa Thales (1,38 %), la energética Engie (1,19 %) y la compañía de telecomunicaciones Bouygues (0,79 %).