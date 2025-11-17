La bolsa de São Paulo cae un 0,47 % contagiada del mal humor externo

El Ibovespa, índice de referencia de la mayor plaza bursátil de América Latina, terminó el día en los 156.992 puntos, casi 800 unidades por debajo del récord con que cerró el pasado martes (157.748 unidades).

En el mercado de divisas, igualmente ante el pesimismo en los mercados mundiales, el real se depreció este lunes un 0,67 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,3317 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El parqué paulista consiguió despegarse de las bolsas internacionales el viernes, pero terminó contagiada del pesimismo este lunes ante la posibilidad de que el Tesoro estadounidense mantenga en su actual nivel elevado los tipos en la mayor economía mundial.

Las acciones ordinarias de la minera Vale, tradicionalmente entre las más negociadas en esta plaza, cerraron hoy con una depreciación del 0,55 %.

Por el contrario los papeles preferenciales de Petrobras, los otros estrella del Ibovespa y los cuartos más negociados este lunes, terminaron el día con una subida del 0,48 %.

Las acciones del Ibovespa que terminaron la jornada con las mayores caídas fueron las ordinarias de la empresa de logística Rumo, con una bajada del 8,72 %, seguidas por las ordinarias de la empresa de alquiler de camiones y equipos Vamos (-5,87 %) y por las del mismo tipo de la red de tiendas por departamentos Magazim Luiza (-4,9 %).

En la punta contraria, las que más ganaron valor fueron las ordinarias de la inmobiliaria Eztec, con una subida del 3,77 %, seguidas por las ordinarias de la multinacional cárnica MBRF (+3,69 %) y por las también ordinarias del fabricante de equipos de informática Positivo (+2,77 %).

El volumen negociado este lunes en el parqué paulista fue de 26.761,5 millones de reales (unos 5.025,8 millones de dólares o unos 4.335,4 millones de euros) en 3,85 millones de operaciones financieras.