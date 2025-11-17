La Bolsa española baja el 1,06 % pendiente de los datos de empleo en EE.UU. y de Nvidia

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 173,3 puntos, hasta terminar en los 16.172,6. En lo que va de año, sin embargo, se revaloriza más el 39,48 %.

Dentro del selectivo, destacó el repunte de Solaria (energías renovables), que se disparó el 15,72 % después de presentar los resultados hasta el mes de septiembre, en los que ganó 141,6 millones de euros, un 148 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El IBEX 35 abría la jornada con descensos leves y aunque cotizó en positivo en algunos momentos de la sesión, no ha logró cerrar en verde, con la mirada puesta en EE.UU., donde se darán a conocer varios datos económicos a mitad de semana.