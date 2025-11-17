Mundo
17 de noviembre de 2025 - 10:10

La Bolsa Mexicana de Valores no opera por ser día festivo en México

Atención abonados: La Bolsa Mexicana de Valores no opera este lunes por ser festivo en México, por lo que no habrá información bursátil en ese país.

Por EFE