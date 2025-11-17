La inflación en Canadá se moderó al 2,2 % en octubre gracias a la caída de la gasolina

Los precios de la gasolina descendieron un 9,4 % interanual, arrastrados por una caída mensual del 4,8 %.

Según el organismo estatal, la bajada respondió al cambio estacional hacia combustibles de invierno, más baratos, y al descenso del precio del crudo por el temor a un exceso de oferta.

Excluida la gasolina, la inflación se situó en el 2,6 %, igual que el mes anterior. El índice de precios al consumo (IPC) avanzó un 0,2 % mensual.

El informe de la inflación de octubre es el último que se dará a conocer antes de que el Banco de Canadá anuncie el próximo 10 de diciembre su decisión sobre tasas de interés.

El índice se sitúa en estos momentos en el 2,25 % después de la reducción de un cuarto de punto anunciada por el banco central el 29 de octubre.