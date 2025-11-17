La ONU pide una cooperación climática “firme” en un “mundo fragmentado”

"Necesitamos mostrar que la cooperación del clima está firme en un mundo fragmentado. Veo una gran determinación para construir sobre el progreso fundamental de la COP30 y mostrar, una vez más, que la cooperación del clima funciona para entregar progresos reales", dijo Stiell durante el evento de apertura de la reunión plenaria de alto nivel de la trigésima cumbre climática que transcurre en la ciudad brasileña de Belém.

Sin embargo, el funcionario de la ONU reiteró con firmeza el llamado a la rapidez y la urgencia a los ministros y negociadores presentes en la cumbre, a medida que ésta se acerca a su etapa final.

El ritmo lento en las negociaciones “no refleja la velocidad y la magnitud” de la transición que ya se está produciendo en la economía real.

“La voluntad está. Pero la rapidez, no”, manifestó.

“Tenemos por delante una semana de mucho trabajo para los ministros y los negociadores. Les pido que abarquen los temas más difíciles rápido. Cuando tardamos en abordar estos temas, todos perdemos", afirmó, dirigiéndose a los ministros y negociadores presentes.

“No nos podemos dar el lujo de perder más tiempo en retrasos tácticos o en evasivas. El momento para la diplomacia performativa ya pasó. Ahora es momento de arremangarse, unirnos y hacer el trabajo”, expresó.

Asimismo, durante su intervención, Stiell celebró que “una nueva economía” más sustentable “está avanzando más rápido de lo que las previsiones podían pensar”, con varias iniciativas privadas presentadas durante la cumbre que prometen movilizar billones de dólares destinados a proyectos de energía y al apoyo de los planes de adaptación a los cambios climáticos.

“El año pasado, más de 2,2 billones fueron inyectados a las energías renovables, eso es más que el PIB de más de 180 países”, comentó.

En la misma línea, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, afirmó que la crisis climática tiene impactos reales en la población a pesar de "la negación de los escépticos".

La COP30 entra el lunes en su semana decisiva con la llegada de los ministros, que asumen el mando de las negociaciones, después de seis días de negociaciones y bajo una fuerte presión de los indígenas de la Amazonía y de la sociedad civil.