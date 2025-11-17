La ONU urge al Estado colombiano a proteger al pueblo wayuu frente a la violencia armada

"El grupo armado no estatal lanzó artefactos explosivos, quemó aproximadamente 14 viviendas; reclutó a un niño de 14 años y ejerció violencia en contra de mujeres. Algunas de estas acciones podrían constituir tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra mujeres indígenas", condenó la Oficina en un comunicado en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el 27 de octubre en la comunidad de Cusinajain, en la Alta Guajira, la zona más septentrional y árida del departamento, habitada mayoritariamente por el pueblo wayuu.

La Oficina de la ONU llamó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas para proteger estas comunidades, así como a realizar una "investigación exhaustiva para juzgar y sancionar a los responsables" y a "brindar atención humanitaria y psicosocial" con enfoque de género y étnico.

"Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Recordamos que están prohibidas, entre otras acciones, los ataques contra quienes no participan en las hostilidades; la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes; el reclutamiento de niños y niñas menores de 18 años", agregó el organismo internacional.

Los wayuu, una comunidad nómada, son el pueblo indígena más numeroso tanto de Colombia como de Venezuela, y representan un 45 % de la población de La Guajira y un 11 % del venezolano estado Zulia. La comunidad habita en ambos lados de la frontera, un territorio que no consideran una división sino un vínculo legado por sus ancestros.