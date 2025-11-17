La Policía tanzana asegura haber arrestado a un soldado de EE.UU. en la frontera con Kenia

En un comunicado que recogen este lunes medios locales, la Policía aseguró que detuvo este domingo a "Charles Onkuri Ongeta, de 30 años, con doble nacionalidad estadounidense y keniana, soldado del Ejército de los Estados Unidos con el rango de sargento, en posesión de cuatro granadas de mano CS M68".

Ongeta cruzó desde Kenia a Tanzania en un vehículo todoterreno Toyota Land Cruiser, precisó la Policía de Tarime Rorya, área del norte de Tanzania colindante con Kenia.

"Según la Ley de Armas, las bombas, incluso si hubiera solicitado un permiso para entrar al país con ellas, no habrían sido autorizadas. Se están recabando pruebas paralelamente al interrogatorio del sospechoso para poder emprender las acciones legales pertinentes", agregó la Policía, sin dar más detalles.

Este incidente se produjo en medio de una creciente preocupación por la seguridad en Tanzania, que se intensificó tras las elecciones generales del pasado 29 de octubre.

Durante la jornada electoral estallaron manifestaciones, en algunos casos violentas, que se extendieron durante tres días en varias ciudades del país y fueron reprimidas por la Policía con gases lacrimógenos y munición real.

La principal formación opositora, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), cifró en hasta 1.000 los fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad en diferentes puntos del país, según detalló la organización Human Rights Watch (HRW).

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dirigida por Volker Türk, aseguró que cientos de personas podrían haber muerto en las protestas y que un número indeterminado resultó herido.

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, fue investida el pasado día 3 para un mandato de cinco años después de que la Comisión Electoral Nacional Independiente la declarara ganadora de los comicios con un 97,66 % del sufragio, en una votación de la quedaron excluidos sus dos principales rivales.

Esta fue la primera prueba ante las urnas de Hassan, que accedió a la Jefatura del Estado en 2021 por la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli, de quien era vicepresidenta.