La UE rechaza que su nuevo mecanismo en las fronteras contra el CO2 sea proteccionista

El denominado Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) pretende "garantizar que las emisiones no se escapen de la Unión Europea", según el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, lo que ocurriría "si las empresas trasladan su producción a otros territorios con legislaciones ambientales menos restrictivas".

El CBAM, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, es un instrumento para gravar en las fronteras de la UE la importación de productos cuya fabricación genere más CO2 del permitido dentro de bloque comunitario.

Hoekstra afirmó que la UE está abierta a conversar con otros países sobre el CBAM, pero rechazó -tajantemente- que se discuta en el marco de medidas unilaterales de comercio.

"No vamos a dejarnos engañar por la sugerencia de que en realidad el CBAM es una medida comercial unilateral. Y en ese ámbito, no vamos a discutirlo. Simplemente no es útil. Y no hace justicia a la naturaleza de la cosa en sí", dijo Hoekstra -en una rueda de prensa- durante la cumbre climática de la ONU, que se desarrolla en la ciudad amazónica brasileña de Belém.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comisario también defendió que no se trata de una medida recaudatoria, al recalcar que "el mejor CBAM es uno que no genera ingresos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La COP30 ha dejado fuera de la agenda oficial de negociaciones las llamadas medidas unilaterales de comercio, pero la presidencia brasileña está manteniendo consultas con los países acerca de la posibilidad de incluirlas en las discusiones.