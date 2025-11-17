Lavrov habla por teléfono con Araqchí sobre seguridad regional y programa nuclear iraní

"Ambos ministros continuaron su fructífero intercambio de opiniones sobre asuntos regionales, centrándose en facilitar la resolución de las tensiones afgano-paquistaníes por la vía política y diplomática" reza la nota publicada en la web del Ministerio de Exteriores ruso sin ofrecer imágenes del jefe de la diplomacia rusa.

También se abordó la cuestión palestino-israelí, donde subrayaron "la importancia de alcanzar una paz sostenible sobre una base jurídica internacional universalmente reconocida".

Además, ambas partes intercambiaron información acerca del programa nuclear iraní antes de la próxima reunión del Organismo Internacional de Energía Atómica.

El ministro de Exteriores ruso lleva tres semanas sin aparecer públicamente, lo que ha despertado rumores acerca de su posible caída en desgracia tras la cancelación de la segunda cumbre entre los presidentes de Rusia y EE.UU.

No obstante, se espera que hoy Lavrov reaparezca en público para recibir en Moscú a su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar.

Mientras tanto, el asesor presidencial y exdirector del Servicio Federal de Seguridad, Nikolái Pátrushev, llegó este lunes a la India, donde dialogará acerca de la cooperación marítima con uno de sus principales socios comerciales tras las sanciones impuestas por Occidente a raíz de la guerra de Ucrania iniciada en 2022.