Lavrov reaparece en público con ministro indio en medio rumores sobre caída en desgracia

Lavrov, que no había participado en acto público desde su viaje a Minsk el pasado 28 de octubre, saludó al ministro indio en la Casa de Recepciones de la Cancillería rusa y destacó que se trata del sexto encuentro entre ambos en lo que va de año.

"Su visita es muy oportuna en vista de la próxima cumbre ruso-india que tendrá lugar en la capital de la India dentro de apenas tres semanas, el mes que viene", dijo Lavrov.

El jefe de la diplomacia rusa aprovechó para destacar el "activo diálogo político" entre Moscú y Nueva Delhi, así como su cooperación en distintas plataformas internacionales.

Jaishankar, por su parte, se congratuló por la oportunidad de discutir con su homólogo ruso los conflictos internacionales y adelantó que ambos hablarán en particular de la guerra en Ucrania.

Horas antes, Lavrov había conversado por teléfono con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí.

La semana pasada, el ministro de Exteriores ruso, al que algunos medios tacharon de culpable de la cancelación de la cumbre entre los líderes de Rusia y EE.UU. en Budapest, había ofrecido una inesperada rueda de prensa por videoconferencia.

Durante ese acto, Lavrov, al frente de la diplomacia rusa desde 2004, mostró un tono conciliador con la Casa Blanca.

Los rumores sobre su posible renuncia se dispararon cuando el ministro no participó hace más de dos semanas en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia para hablar de la reanudación de ensayos nucleares.

Además, se supo que Lavrov no encabezará la delegación rusa en la cumbre del G20 que se celebrará a finales de mes en Sudáfrica.

En los últimos años el jefe de la diplomacia rusa acudía siempre a los eventos internacionales, incluido la reciente Asamblea General de la ONU, en sustitución del presidente.