LLoyd Weber califica de "eterno" el 'Lux' de Rosalía, el "disco de la década"

En un vídeo subido a su cuenta de Instagram, el compositor de musicales como 'Evita', 'Cats' o 'El fantasma de la ópera' se muestra entusiasmado con el trabajo de la catalana, que ha escuchado ya cinco veces.

"Tiene que ser no el álbum de este año, sino el de la década. Es absolutamente brillante y los arreglos de cuerdas son completamente extraordinarios", afirma Lloyd Weber, sentado en un sillón y con una tableta en sus manos desde la que ha escuchado el disco.

Califica de "asombrosa" la voz de Rosalía pero asegura que lo que más le ha gustado es que el álbum "es verdaderamente musical, tiene todos esos diferentes tempos, no se limita al compás de cuatro por cuatro, tiene todo tipo de sonidos emocionantes".

También resalta el uso de una orquesta de cuerda que acompaña a la cantante en algunos temas. "Yo la intenté usar en la época de 'Jesucristo Superstar' con percusión y de otras maneras pero nunca la he escuchado tan bien grabado o tan bien usada como en este álbum".

Un disco para el que ha decidido usar la pronunciación latina de Lux y no la fonética de 'Lax', que sería a forma de decirlo en inglés.

"No me gusta 'Lax'. Lux es mucho mejor porque entonces puedes decir 'Et Lux perpetua', que significa 'Luz Eterna' y creo que este álbum va a ser eterno", finaliza el veterano compositor.

Tras ser lanzado hace diez días, el que es el cuarto álbum de estudio de la cantante debutó en el cuarto puesto en las listas de Reino Unido, lo que supone que es la artista española con la mejor posición histórica en esta clasificación.