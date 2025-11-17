Macron sugiere la emisión de deuda común en la UE para financiar a Ucrania a largo plazo

Macron, que recibió en París al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que la Unión Europea (UE) tendrá que continuar aportando a Kiev "un apoyo financiero previsible y estable a largo plazo" y "si hace falta también explorando nuevas vías como lo supimos hacer en otros casos cuando la situación lo exigía".

En concreto, dijo que pensaba "en particular al endeudamiento común en el contexto de la pandemia" y afirmó que sería "una señal fuerte" tanto de respaldo para Ucrania, como un mensaje en dirección de Rusia que "no debe creer que los europeos van a cansarse" de apoyar a Ucrania.

Macron recordó que los Veintisiete ya están trabajando para responder a las necesidades de financiación de Ucrania en los dos próximos años con los socios del G7, en alusión a la utilización de los fondos rusos que están congelados desde el comienzo de la guerra.

También quiso dejar claro que el dinero que reciba Ucrania para abundar su presupuesto tiene que ir acompañado de "condicionalidades robustas", en lo que parece una forma de llamar la atención sobre la necesidad de integridad en un momento en que el Gobierno ucraniano ha vivido varios escándalos de corrupción.

La pasada semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había barajado la posible emisión de deuda común por la UE o por sus Estados miembros para financiar a Ucrania, como alternativa al préstamo de reparación basado en los activos rusos congelados, aunque consideró que esta última opción sería más efectiva.