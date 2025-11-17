Más de treinta drones y dos misiles balísticos impactan en distintos puntos de Ucrania

Varios drones rusos seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento de la publicación del parte.

Del total de drones lanzados por Rusia, cerca de ochenta eran aparatos no tripulados de ataque Shahed, una tecnología adquirida por los rusos al comienzo de la guerra que el Ejército del Kremlin utiliza masivamente contra Ucrania.

Según la cuenta de X Shahed Tracker, que analiza las cifras sobre el uso de estos drones que proporciona el Ejército ucraniano, el porcentaje de interceptación de estos aparatos por parte de las defensas aéreas ucranianas pasó de ser del 97 % en febrero de este año a bajar al 80 % en octubre.