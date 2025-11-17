Melissa interrumpe la educación de unos 477.000 menores en el Caribe, advierte Unicef

"Más allá de ser lugares de aprendizaje, las escuelas brindan protección y estabilidad a los niños y niñas. Cuando la educación se interrumpe, el impacto en el aprendizaje, el bienestar y las oportunidades futuras de los niños puede ser profundo, perpetuando ciclos de desventaja”, afirmó el director de Unicef para América Latina y el Caribe, Roberto Benes.

Melissa provocó el daño o el cierre de muchas escuelas, por lo que los menores "se han visto obligados a faltar a clase o a estudiar en espacios temporales que quizá no estén equipados para un aprendizaje adecuado", según el comunicado de Unicef.

Con base en la evaluación más reciente de Unicef, un total de 900.000 niños, niñas y adolescentes "se encuentran en situación de necesidad humanitaria, incluyendo aquellos que sufren retrasos en la continuidad de su aprendizaje".

Unicef ha entregado en Cuba, Jamaica y Haití "kits" estudiantiles y material didáctico, entre otros, además colaborar de la mano con las autoridades locales para priorizar el regreso a clases de los menores tras el ciclón y garantizar la reapertura segura y rápida de las escuelas.

En Jamaica, donde Melissa impactó como huracán categoría 5 (la máxima en la escala Saffir Simpson), dejó 45 personas fallecidas y quince más desaparecidas, mientras que en Haití dejó 43 muertes y en República Dominicana una.

Con Melissa son ya trece los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda y Melissa, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen y Lorenzo; entre ellas, Chantal ha sido la única en tocar tierra en EE.UU., donde en julio dejó dos personas muertas en Carolina del Norte.