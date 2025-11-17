México pide tomar medidas preventivas ante nuevo frente frío en el noreste del país

En un comunicado de prensa, las autoridades señalaron que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 14 recorrerá el norte del país durante este lunes provocando rachas fuertes de viento, aunque por la noche el sistema atmosférico se moverá hacia el sur de Estados Unidos y dejará de influir en México.

No obstante, la dependencia advirtió que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país que, en interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica y el efecto de las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará un descenso marcado de temperatura y vientos fuertes en la región.

Un fenómeno que además provocará chubascos y lluvias fuertes en los estados de Baja California y Sonora, así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de ambas entidades.

El reporte también precisó que, los días 18 y 19 de noviembre, canales de baja presión en el centro, sur y sureste del país, junto con el ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México, provocarán lluvias y chubascos en esas regiones y en la Península de Yucatán, además de lluvias fuertes en Chiapas.

Y advirtió que "el ambiente frío a muy frío" será por las mañanas y noches en la Mesa del Norte y Mesa Central del país, con posibles heladas al amanecer.

En ese sentido, la CNPC recomendó "mantener limpios techos, coladeras y desagües, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, conducir con precaución bajo lluvia y reportar a Protección Civil cualquier estructura en riesgo".

También aconsejó "usar ropa abrigadora en capas, evitar anafres o calentadores de gas en espacios cerrados, solicitar atención médica ante síntomas de hipotermia y proteger a mascotas y ganado".

En zonas con viento fuerte, la CNPC sugirió a la población "asegurar objetos que puedan desprenderse, evitar refugiarse bajo árboles o estructuras inestables y manejar con precaución por posibles tolvaneras".

Los frentes fríos en el país se presentan de septiembre a mayo, en la temporada de otoño a primavera. Para el invierno de 2025-2026 se pronostican 54 superando por 4 la climatología.