Milei viajará a Estados Unidos para participar con Trump en el sorteo del Mundial

Fuentes del Gobierno argentino respondieron a EFE este lunes sobre la presencia de Milei en la cita que definirá los grupos de la primera fase del certamen a disputarse entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en EE.UU. México y Canadá, al que la selección argentina se clasificó en el primer lugar de las eliminatorias suramericanas.

El Ejecutivo no pudo precisar si el mandatario incluirá en ese viaje la firma del acuerdo marco de comercio e inversión bilateral anunciado el pasado jueves por la Casa Blanca.

El comunicado conjunto asegura que, como se había adelantado en su momento, ambas partes facilitarán las "condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res", y también incide en que el Gobierno de Donald Trump eliminará parte de los mal llamados "aranceles recíprocos" del 10 % que EE.UU. aplica desde abril sobre toda importación argentina.

Milei considera a Estados Unidos como su principal aliado en materia de política exterior junto con Israel, y desde su llegada a la Presidencia en diciembre de 2023 ha viajado ya 14 veces a ese país, siete de ellas en lo que va de 2025.

Su última visita tuvo lugar a principios de mes, cuando asistió a un foro en Miami del que también participó Trump.

Su viaje anterior fue el mes pasado, cuando se reunió con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca y recibió un importante respaldo político y económico en la antesala de los comicios legislativos argentinos del pasado 26 de octubre en los que su partido se impuso con más del 40 % de los votos.