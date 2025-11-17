Mueren tres personas por ataques israelíes en Gaza, entre ellas una niña

Según informaron a EFE fuentes del hospital gazatí Al Ahli, el hombre que murió se encontraba en la zona de Al Atatara de Beit Lahia cuando fue alcanzado por el fuego israelí.

Respecto a las otras dos víctimas mortales, entre ellas una niña, las fuentes indicaron que sus heridas se debieron al ataque de un dron cuadricóptero contra un grupo de personas en el barrio de Shejaia, que se encuentra al este de la ciudad de Gaza y por donde discurre la divisoria hasta la que se ha replegado el Ejército israelí según la primera fase del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

El ataque a Shejaia dejó también un herido, según las fuentes.

Además, fuentes del hospital Al Awda informaron también de un ataque aéreo israelí en Jan Yunis (al sur del la Franja), que ha resultado en dos heridos, un padre y su hija.

Prácticamente cada día se registran muertos o heridos palestinos por fuego de las tropas israelíes en Gaza, en lo que normalmente el Ejército israelí califica de "terroristas" que estaban más allá de la zona amarilla, en la mitad de la Franja controlada por Israel.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, más de 260 palestinos han muerto bajo fuego israelí, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza.