Mujeres privadas de libertad se convierten en actrices en el Festival de Teatro Venezolano

El elenco, conformado por reclusas del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), mostró a cientos de espectadores, en su mayoría familiares y policías, la historia de un hogar pobre integrado por una madre soltera y sus hijas, entre ellas una militar y una vendedora ambulante, que intenta mejorar su calidad de vida.

'Las cenizas de la rosa' es el nombre de la pieza, una adaptación de la obra teatral 'La quema de Judas' del dramaturgo venezolano Román Chalbaud, escrita en 1964.

García Zerpa celebró lo que considera "el renacer de venezolanas privadas de libertad que están haciendo arte, explorando y que están sacando lo mejor de sí", algo que pidió "hacer en cada espacio" para, reiteró, "sacar lo mejor de cada uno" de los prisioneros.

"La cultura es un elemento que transforma, (...) que saca de ti lo mejor. Puedes estar aquí privado de libertad, pero estás más libre que algunos que estamos en la calle", expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la cartera de Cultura, el festival comenzó el pasado 13 de noviembre, Día del Teatro en el país, y se celebrará hasta el próximo domingo, tiempo durante el cual se presentarán más de 60 agrupaciones en salas de Caracas, y contará con la "participación histórica de Guayana Esequiba", en referencia al territorio en disputa con Guyana que Venezuela cuenta como su región número 24.