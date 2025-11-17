Noboa acepta la derrota en referéndum y dice que su compromiso con el país "se fortalece"

"Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano", escribió en su cuenta de X el mandatario, que no salió ante los medios para dirigirse al país como lo ha hecho en anteriores procesos electorales.

"Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos", añadió Noboa, que aguardó los resultados cerca de Olón, la comuna de playa donde votó a primera hora de este domingo y en la que tiene su residencia.

Escrutado más del 93 % de los votos, el 'No' venció en las cuatro preguntas planteadas por Noboa, que incluían temas políticos y de seguridad.

Los medios de comunicación esperaban al presidente después de las 20:00 hora local (1:00 GMT del lunes) en un pequeño salón de un hotel que su equipo reservó en la localidad costera de Montañita, a diferencia de anteriores procesos electorales, cuando, tras los resultados, dirigió sus primeras palabras desde el patio de su casa de Olón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, su seguridad se retiró del hotel alrededor de las 19:00 (00:00 GMT), y después de las 21:00 (02:00 GMT), cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que la tendencia era irreversible, se confirmó que el mandatario no llegaría hasta el sitio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las sillas y la mesa que habían preparado para Noboa y para su familia las terminaron utilizando el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Niels Olsen, y las asambleístas Valentina Centeno y Mishel Mancheno, todos del partido oficialista ADN, quienes aseguraron que el mandatario había "cumplido con su promesa de campaña" de convocar a un referéndum.

"Definitivamente no es un revés. Esto demuestra que somos un proyecto político democrático", dijo Olsen.

Esta es la primera gran derrota que enfrenta el presidente Noboa después de que llegó al poder en 2023 y fue reelegido nuevamente en abril pasado para un periodo de cuatro años.

En 2024 convocó su primer referéndum que constó de once preguntas, en las cuales el 'Sí' ganó en nueve.

En esta ocasión, buscaba dejar atrás el legado correísta que aún estaba vigente con la Constitución, que fue aprobada durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017).