Operativos contra el Cartel Jalisco dejan dos muertos y bloqueos en el occidente de México

El despliegue terrestre y aéreo, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y el Ejército Mexicano, se realizó en el cerro de La Cantera, del municipio de Salvador Escalante, bastión de Chávez Ponce, quien aún está siendo buscado por la zona y en el que se abatió a dos personas cercanas a su círculo.

Esta ofensiva provocó que células, de presuntos sicarios del CJNG, desataran bloqueos carreteros simultáneos para encubrir la huida de ‘El Camaleón’ de agentes de la Guardia Civil (Policía estatal) y las fuerzas federales.

El Gobierno de Michoacán confirmó que el CJNG incendió al menos 15 vehículos en carreteras estatales y federales de los municipios de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga, Morelia, Huaniqueo, Ecuandureo, Zamora, La Piedad, Yurécuaro, Numarán, Vista Hermosa, Ixtlán, Sahuayo, Chavinda, Chilchota y Tangamandapio.

El secretario de Seguridad Pública en el estado, José Antonio Cruz Medina, informó que alrededor de las 14:00 hora local (22:00 GMT) fueron retirados los bloqueos carreteros, aunque precisó que aún continúan los operativos de búsqueda para encontrar a los sicarios responsables.

‘El Camaleón’ fue detenido en 2024 como presunto responsable del asesinato de la comisaria regional de Pátzcuaro, Cristal García Hurtado, además ha sido parte de Los Viagras y Pueblos Unidos, en éste último operaba como brazo armado de Los Caballeros Templarios, un cartel que se desprende de La Familia Michoacana.

La semana pasada el Gobierno de México inició una ofensiva contra el CJNG y al menos doce carteles del narcotráfico que operan en Michoacán, donde en el último mes fueron asesinados el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder de productores citrícolas, Bernardo Bravo.

La ofensiva fue delineada en una reunión en la XXI Zona Militar, con sede en la ciudad de Morelia, y tuvo la presencia del secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch.