Palestina condena incitación por parte de ministro israelí de asesinar a Abás

"Estas declaraciones reflejan una política oficial del Estado de ocupación (israelí) que sustituye el estado de derecho por la fuerza, ignora la legitimidad internacional y se ampara en la impunidad", dijo el ministerio en un comunicado.

El texto añade que este tipo de amenazas socava "las perspectivas de paz y estabilidad en la región" y responsabiliza al gobierno israelí de las posibles "consecuencias de esta retórica" violenta, además de exhortar a la comunidad internacional a que actúe.

En un discurso previo a la reunión semanal de su partido, Ben-Gvir abogó por el uso de "asesinatos selectivos" contra las autoridades palestinas y el arresto de Abás (conocido como Abu Mazen), si el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba hoy una resolución que menciona la posibilidad de un Estado palestino.

"Netanyahu debe anunciar que Abu Mazen no tiene inmunidad. Si aceleran el reconocimiento de este Estado inventado, si la ONU lo reconoce, usted, señor primer ministro, debe ordenar asesinatos selectivos de altos cargos de la Autoridad Palestina, que son terroristas en todos los sentidos de la palabra", dijo el ministro.

Si esta resolución fuera aprobada, Ben-Gvir pidió hoy también a Netanyahu el arresto de Abás, para quien dijo hay "una celda lista en prisión en la que recibirá el mismo trato que cualquier terrorista".

"Arreste a Abu Mazen y yo me encargaré de él", sentenció el ministro.

Sus palabras, divulgadas en el canal oficial de la Knéset (Parlamento), se producen cuando está previsto que el Consejo de Seguridad de la ONU vote en unas horas una resolución -respaldada por EE.UU. y que debería avanzar el plan de Trump para Gaza- cuyo borrador menciona "una vía hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino".

Esta resolución, según informaron hoy medios como la CNN, aborda también la creación de una Junta de Paz que gestione Gaza durante dos años -y supervise el desarme de Hamás-, con el apoyo de fuerzas internacionales y policía palestina.

Sin embargo, se espera que Rusia -que ha presentado un plan alternativo- la vete.