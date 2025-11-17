Perú alcanza un superávit comercial de 28.907 millones de dólares a septiembre pasado

En ese sentido, las exportaciones peruanas sumaron durante septiembre 8.464 millones de dólares, un monto que fue superior en 23 % respecto al mismo mes de 2024, impulsado por un aumento de 12,5 % en los precios de exportación, y por un crecimiento de 9,4 % en los volúmenes exportados.

El banco señaló que las exportaciones tradicionales sumaron 6.304 millones de dólares, un crecimiento de 26,8 % interanual, explicado por el alza en los precios del oro y cobre, así como por los mayores volúmenes de cobre concentrado.

También se observó un avance en las ventas de harina de pescado y un incremento en los precios internacionales del café.

Agregó que las ventas al exterior de productos no tradicionales ascendieron a 2.135 millones de dólares, un 12,8 % más que en setiembre de 2024, principalmente por los mayores volúmenes exportados de los sectores agropecuario, pesquero y minero no metálico.

Por su parte, las importaciones aumentaron en 11,7 % hasta llegar a 4.810 millones en septiembre, por las mayores compras de insumos industriales, bienes de capital y bienes de consumo duraderos.

El banco central indicó que en el mismo mes, los términos de intercambio crecieron un 13,5 % en comparación con septiembre de 2024, debido al aumento de 12,5 % en los precios de exportación y a la reducción de 0,9 % en los precios de importación.

Esta alza estuvo asociada principalmente al mayor precio internacional del oro, del cobre y del café, concluyó.