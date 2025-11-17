Petro dice que diálogo es el camino para los cambios, tras fracaso de referendo en Ecuador

"Un 60 % de votos en contra de la propuesta del gobierno muestra algo que le dije a Novoa (sic) personalmente, en Ecuador puede haber un diálogo nacional que permita defender el país de las mafias que lo avasallan", manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, el 'No' venció el domingo en las cuatro preguntas, pero las relacionadas con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y la de convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna acaparan el mayor rechazo, con un 60,64 y un 61,65 %, respectivamente.

En la pregunta con la que Noboa buscaba dejar de financiar a los partidos políticos con dinero público, el 'No' logró un 58 % y el 'Sí' un 41,93 %, mientras que la que apuntaba a reducir de 151 a 73 los integrantes de la Asamblea Nacional el 'No' alcanzó el 53,47 % frente a un 46,53 % del 'Sí'.

"El pueblo votó No a bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, deberíamos buscar mejores formas institucionales para coordinar nuestras fuerzas militares y policiales contra las mafias que son hoy, nuestro principal enemigo", agregó Petro.

El mandatario colombiano, que en sus discursos suele evocar la Gran Colombia, la unión que existió entre 1819 y 1831 y que estuvo formada por los actuales territorios de Colombia, Ecuador y Venezuela, señaló que, ante los problemas actuales de los tres países, se podría crear "un Estado plurinacional gran bolivariano".

"Ahora creo mucho más que el poder constituyente entregado a los pueblos que fueron de la Gran Colombia, permitiría constituir la confederación que podría solucionar problemas en común y ganar mucha más fuerza como naciones confederadas", expresó Petro.

Tras el revés sufrido en las urnas el domingo, el presidente Noboa ha señalado que respeta la voluntad del pueblo, pero que su compromiso no cambia, por lo que seguirán "luchando sin descanso por el país" que los ecuatorianos merecen, con las herramientas que tienen.