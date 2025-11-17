Recogen más de 352.000 firmas en Italia para mantener el horario de verano todo el año

La propuesta, promovida por la Sociedad Italiana de Medicina Ambiental (Sima), Consumerismo No Profit y el diputado Andrea Barabotti (Lega), busca iniciar el trámite legislativo que permitiría eliminar el cambio al horario estándar y mantener el horario de verano durante todo el año.

La petición se entregará este lunes junto a las más de 352.000 firmas de los ciudadanos recogidas a través de la petición en línea lanzada por las dos organizaciones, que solicitan adoptar el horario de verano durante todo el año.

"Para contrarrestar el encarecimiento de la energía y permitir a las familias y empresas ahorrar en las facturas de luz y gas, la Sociedad Italiana de Medicina Ambiental (Sima) y la organización sin ánimo de lucro Consumerismo piden al Gobierno que establezca el horario de verano durante todo el año, abandonando el obsoleto cambio entre horario de verano y horario de invierno", se lee en su propuesta.

Según los promotores de la iniciativa, la medida podría generar un ahorro energético anual de alrededor de 720 millones de kilovatios hora y reducir los costes en facturas eléctricas en unos 180 millones de euros.

Además, destacan beneficios para la salud y la seguridad pública, al disminuir los trastornos del sueño asociados al cambio de hora y reducir la incidencia de delitos en las horas de oscuridad.

Durante la presentación de la propuesta, el presidente de SIMA, Alessandro Miani, defendió que una hora más de luz por la tarde podría tener varios beneficios, como "menos ansiedad, menos depresión y más vitalidad", y ayudaría a evitar "pérdidas de concentración" y actitudes "depresivas", que suelen ser consecuencias del cambio de hora.

El presidente de Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele, destacó que la motivación de la iniciativa es "que se elija un único horario y se acabe con la alternancia".

"Nosotros preferiríamos el de verano, claro, pero si tras la investigación se dice que es mejor el otro, estaremos de acuerdo", concluyó.

Por su parte, el diputado de la Liga Andrea Barabotti, abrió la puerta a un proceso de experimentación.

"Hagamos un experimento que prolongue la hora de verano en nuestro país para ver los beneficios. Otros países antes de Italia lo han probado. ¿Por qué no nosotros? Lo hacemos prudentemente, escuchando a las partes sociales, económicas, académicas", dijo Barabotti tras recibir las firmas por parte de las organizaciones.