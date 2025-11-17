Renée Zellweger inaugura una estatua dedicada a Bridget Jones en Londres

Zellweger fue la encargada de revelar esta nueva obra, situada en la céntrica plaza londinense de Leicester Square como parte de la iniciativa de 2020 'Scenes in the Square', durante el acto de presentación, en el que también estuvo presente la escritora de la novela original, Helen Fielding, y parte de los actores de la saga, como el británico Leo Woodall.

La actriz de 56 años dijo que, gracias a la experiencia de haber participado en las películas de la saga, ha logrado una "familia extendida" y tiene algo en común con gente de todo el mundo.

"Todos compartimos de alguna manera afinidad con Bridget, porque nos hace sentirnos reconocidos y eso es una bendición enorme", apuntó Zellweger en declaraciones a la agencia de noticias británica PA.

La estatua muestra al personaje de Bridget Jones con el pelo recogido, mientras abraza su diario entre las manos y apoya un bolígrafo en su barbilla.

La escultura compartirá espacio en la plaza con otros famosos personajes británicos del cine, como Harry Potter, Paddington o Mary Poppins, si bien es la primera obra de la iniciativa 'Scenes in the Square' dedicada a una comedia romántica.

El personaje nació de una columna anónima llamada 'El diario de Bridget Jones' en el periódico The Independent escrita por Fielding en 1995, antes de adaptarse como saga literaria y cinematográfica.

En la gran pantalla, la franquicia de 'Bridget Jones' se compone de cuatro películas: 'El diario de Bridget Jones' (2001); 'Bridget Jones: Sobreviviré' (2004); 'El bebé de Bridget Jones' (2016) y 'Bridget Jones: Loca por él', estrenada el pasado mes de febrero.