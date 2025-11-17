Rusia ataca infraestructura energética también en Cherníguiv, en el norte de Ucrania

“En una de ellas se produjo un incendio”, dijo Chaus en referencia a las dos instalaciones atacadas , que explicó que varias localidades se quedaron sin luz debido al bombardeo ruso.

Además, una gasolinera de la región fue atacada y uno de los empleados hospitalizado debido a las heridas sufridas.

Rusia también golpeó en este ataque contra Cherníguiv las instalaciones de una empresa agraria en las que se incendiaron unas 40 toneladas de pélets -material prensado que a menudo se utiliza como combustible en calderas y estufas- de girasol.

Cherníguiv es una de las regiones más atacadas este otoño por los rusos, que han bombardeado repetidamente vías de tren, infraestructuras energéticas y gasolineras en la región.

Ucrania ha advertido que el Ejército ruso busca aislar del resto del país a esta región norteña fronteriza con Rusia y Bielorrusia.